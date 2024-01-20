Ньюкасл отклонил предложение Баварии о покупке защитника

Ньюкасл отклонил первое предложение от Баварии по трансферу правого защитника Кирана Триппьера. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Клубы в настоящее время ведут переговоры о полноценном трансфере 33-летнего англичанина, в то время как Бавария также ведет переговоры с ПСЖ относительно Норди Мукиеле.

Читай также: Ньюкасл включился в борьбу за одноклубника Миколенко

Напомним, Ньюкасл готов продать Триппьера для получения дополнительных средств на фоне финансовых трудностей.

В текущем сезоне на счету англичанина семь ассистов в 19-ти матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!