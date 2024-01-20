Ньюкасл отклонил предложение Баварии о покупке защитника
Стороны готовятся ко второму раунде переговоров.
Ньюкасл отклонил первое предложение от Баварии по трансферу правого защитника Кирана Триппьера. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Клубы в настоящее время ведут переговоры о полноценном трансфере 33-летнего англичанина, в то время как Бавария также ведет переговоры с ПСЖ относительно Норди Мукиеле.
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Напомним, Ньюкасл готов продать Триппьера для получения дополнительных средств на фоне финансовых трудностей.
В текущем сезоне на счету англичанина семь ассистов в 19-ти матчах АПЛ.
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