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Ньюкасл отклонил предложение Баварии о покупке защитника

Стороны готовятся ко второму раунде переговоров.
Сегодня, 21:20
Киран Триппьер / Getty Images
Киран Триппьер / Getty Images

Ньюкасл отклонил первое предложение от Баварии по трансферу правого защитника Кирана Триппьера. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Клубы в настоящее время ведут переговоры о полноценном трансфере 33-летнего англичанина, в то время как Бавария также ведет переговоры с ПСЖ относительно Норди Мукиеле.

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Напомним, Ньюкасл готов продать Триппьера для получения дополнительных средств на фоне финансовых трудностей.

В текущем сезоне на счету англичанина семь ассистов в 19-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ньюкасл киран триппьер

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