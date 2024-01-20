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Ньюкасл включился в борьбу за одноклубника Миколенко

Амаду Онана может перейти в стан "сорок".
Сегодня, 19:35
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Английский Ньюкасл намерен усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание The Telegraph, "сороки" хотят приобрести Амаду Онана из Эвертона. Сенегалец может заменить в клубе Жоэлинтона, который может не продлить контракт с коллективом Эдди Хау.

"Ириски" из-за проблем с финансовым фейр-плей придется кого-то продавать, однако, своего ключевого хавбека они оценивают в 50 млн фунтов и это может стать проблемой для Ньюкасла.

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Также в 22-летнем футболисте заинтересован Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Амаду провел 23 матча, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон ньюкасл

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