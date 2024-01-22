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Экс-игрок Ливерпуля: Победа на чемпионате мира – худшее, что случилось с Погба

Французу сильно досталось от коллеги.
Сегодня, 22:54
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Экс-игрок Ливерпуля Грэм Сунесс заявил, что хавбек Ювентуса Поль Погба загубил свою карьеру после ЧМ-2018.

"У него было все необходимое, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.

Я видел в нем молодого человека, который большую часть времени был подвержен эмоциям, и это меня расстраивало. С такой физикой и такими техническими способностями у него просто не было правильного отношения, которое сделало бы его суперзвездой".

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"Худшее, что с ним случилось, – это победа на чемпионате мира, потому что он смог гордо говорить: "Я победитель чемпионата мира". Я думаю, что в тот момент его развитие пошло в обратном направлении", – сказал Сунесс в интервью talkSPORT.

Напомним, Погба вернулся в Ювентус летом 2022 года, перейдя из Манчестер Юнайтед в статусе свободного агента. Однако за это время он принял участие лишь в 12 матчах итальянского клуба.

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