Юристы Погба попросили перенести заседание суда по делу о допинге

Сторона футболиста хочет как следует подготовиться, чтобы выиграть дело.

Юристы полузащитника Ювентуса Поля Погба, которого поймали на использовании допинга 11 сентября, заявили, что хотели бы предстать перед спортивным судом не ранее 15 февраля следующего года.

По информации Альфредо Педуллы, который ссылается на Corriere della Sera, президент антидопинговой службы оставил за собой право принимать решение, поскольку ранее согласованной датой было 18 января.

Юристы француза постараются отстоять добросовестность своего клиента, стремясь к существенному сокращению срока дисквалификации. Обвинение запросило 4 года дисквалификации для 30-летнего хавбека.

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Напомним, что Ювентус собирается расторгнуть контракт с Полем Погба, если он все же будет дисквалифицирован.

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