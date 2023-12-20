iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Юристы Погба попросили перенести заседание суда по делу о допинге

Сторона футболиста хочет как следует подготовиться, чтобы выиграть дело.
Сегодня, 16:12
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Юристы полузащитника Ювентуса Поля Погба, которого поймали на использовании допинга 11 сентября, заявили, что хотели бы предстать перед спортивным судом не ранее 15 февраля следующего года.

По информации Альфредо Педуллы, который ссылается на Corriere della Sera, президент антидопинговой службы оставил за собой право принимать решение, поскольку ранее согласованной датой было 18 января.

Юристы француза постараются отстоять добросовестность своего клиента, стремясь к существенному сокращению срока дисквалификации. Обвинение запросило 4 года дисквалификации для 30-летнего хавбека.

Читай также: Официально: Скрипник покинул Ворсклу и возглавил Металлист 1925

Напомним, что Ювентус собирается расторгнуть контракт с Полем Погба, если он все же будет дисквалифицирован.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба

Статьи по теме

Роналду требует от Ювентуса почти 20 миллионов евро Роналду требует от Ювентуса почти 20 миллионов евро
Хавбек Сити продолжит карьеру в Серии А Хавбек Сити продолжит карьеру в Серии А
Участие Малиновского в голе в обзоре матча Дженоа - Ювентус Участие Малиновского в голе в обзоре матча Дженоа - Ювентус
Дженоа с Малиновским отобрали очки у Ювентуса Дженоа с Малиновским отобрали очки у Ювентуса
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны18:48
Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
Другие страны18:28
"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку
Европа18:22
Месси стал спортсменом года в Аргентине
Европа18:20
Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании
Теннис18:06
Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного
Европа17:51
Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко
Европа17:44
ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта
Киберспорт17:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа17:24
Артета хочет подписать зимой четверых игроков
Европа17:16
Тоттенхэм начал переговоры с лидером французского гранда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK