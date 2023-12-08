Ювентус готовит расторжение контракта со своей звездой

Ювентус готовится расторгнуть контракт с Полем Погба, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что французскому хавбеку грозит длительная дисквалификация, и клуб не намерен держать его на зарплате до истечения контракта.

При этом туринцы хотели бы избежать скандала и хотят договориться с Полем расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Если Погба откажется, клуб незамедлительно запустит процеду одностороннего разрывания контракта. Так или иначе, в Ювентуса француз не останется.

Ранее также сообщалось, что МЮ и Боруссия обсудят обмен футболистами.

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