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Будущий соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на экс-защитника Ман Сити

Марсель хочет подписать Анхелиньо.
Сегодня, 11:49
Анхелиньо / Getty Images
Анхелиньо / Getty Images

Французский Марсель не отказался от идеи подписания левого защитника после срыва сделки по Джошу Доигу.

Как сообщает издание L'equipe, коллектив Дженнаро Гаттузо может подписать Анхелиньо из РБ Лейпциг, если он вернется туда из аренды. Детали потеницальной сделки пока неизвестны.

Сейчас Анхелиньо находится в расположении Галатасарая, где он в начале сезона был основным, но после вылета клуба из Лиги чемпионов перестал попадать в основу, а с 20 декабря прошлого года и вовсе ни одного разу не попал в заявку на матч.

Также провансальцы заинтересованы в услугах Адриена Трюффе из Ренна, Квентена Мерлина из Нанта и Нуну Тавареша, выступающего за Ноттингем, но принадлежащего Арсеналу.

Напомним, ранее сообщалось, что Марсель подписал форварда из экзотичного чемпионата. Французский клуб сыграет с Шахтером в Лиге Европы. Матчи состоятся 15 и 22 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы марсель

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