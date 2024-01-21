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Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата

Фарис Мумбанья стал игроком Марселя.
Сегодня, 18:55
Фарис Мумбанья / Getty Images
Фарис Мумбанья / Getty Images

Французский Марсель усилил линию атаки.

Как сообщает пресс-служба провансальцев, в команду перешел камерунец Фарис Мумбанья из норвежского Буде-Глимт. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

Контракт 23-летнего форварда с коллективом Дженнаро Гаттузо будет действителен до лета 2026 года. Финансовые детали не сообщаются.

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В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Мумбанья забил 15 голов и отдал 8 ассистов за 28 матчей. В Лиге конференций на счету игрока 12 матчей, 6 голов и одна результативная передача.

Напомним, Марсель сыграет с Шахтером в 1/16 Лиги Европы. Матчи пройдут уже 15 и 22 февраля соответственно.

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