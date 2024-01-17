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Будущий соперник Шахтера по Лиге Европы объявил о продаже защитника

Экс-игрок Атлетико продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Сегодня, 16:20
Ренан Лоди / Getty Images
Ренан Лоди / Getty Images

Марсель на своем официальном сайте объявил о продаже левого защитника Ренана Лоди.

Бразильский фулбек перешел в саудовский Аль-Хиляль, с которым он подписал контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Согласно Transfermarkt, за его трансфер провансальцы получили 23 миллиона евро. 

Лоди присоединился к Марселю лишь прошлым летом, перейдя из Атлетико за 20,6 миллиона. За это время он успел сыграть в 23 матчах, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что Марселю предстоит сыграть с донецким Шахтером в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Первый матч между французами и украинцами состоится 15 февраля.

Ранее появилась информация, что Марсель хочет усилить состав вингером Вест Хэма, однако англичане не спешат расставаться с игроком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Аль-Хиляль Ренан Лоди

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