Будущий соперник Шахтера по Лиге Европы объявил о продаже защитника

Марсель на своем официальном сайте объявил о продаже левого защитника Ренана Лоди.

Бразильский фулбек перешел в саудовский Аль-Хиляль, с которым он подписал контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Согласно Transfermarkt, за его трансфер провансальцы получили 23 миллиона евро.

𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐝𝐢 💪



Notre latéral gauche 🇧🇷 quitte le club pour Al-Hilal en Saudi Pro League 🤝 pic.twitter.com/ItTJ9lpcYX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2024

Лоди присоединился к Марселю лишь прошлым летом, перейдя из Атлетико за 20,6 миллиона. За это время он успел сыграть в 23 матчах, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что Марселю предстоит сыграть с донецким Шахтером в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Первый матч между французами и украинцами состоится 15 февраля.

Ранее появилась информация, что Марсель хочет усилить состав вингером Вест Хэма, однако англичане не спешат расставаться с игроком.

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