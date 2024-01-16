Соперник Шахтера в Лиге Европы намерен подписать вингера середняка АПЛ

Саид Бенрама может перебраться в Марсель.

Французский Марсель намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Санти Ауна, провансальцы сделали предложение Вест Хэму по Саиду Бенрама. Коллектив Дженнаро Гаттузо хочет арендовать алжирца с правом выкупа, однако, такой вариант "молотобойцы" на данный момент отклоняют.

В услугах Саида также заинтересованы французский Лион, а также английские Брентфорд и Вулверхэмптон.

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Отмечается, что лондонский клуб готов отпустить Бенрахма в межсезонье, но сделают это только в том случае, если им заплатят сумму в районе 20-25 млн евро.

В текущем сезоне алжирец провел 21 матч во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

Стоит сказать, что Марсель встретится с Шахтером в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи пройдут 15 и 22 февраля.

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