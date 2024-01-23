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Осимхен - о будущем: Я все для себя решил

Вот только что он решил, форвард уточнять не стал.
Сегодня, 19:24
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Виктор Осихен заявил, что уже сделал решение касательно своего будущего.

Форвард Наполи заявил, что уже знает, что будет делать по окончании сезона, однако не дал никакой конкретики.

"Я уже определился, каким будет мой следующий шаг в конце сезона. Я все для себя решил. У меня есть план, я точно знаю, что хочу сделать, знаю, какой шаг хочу сделать дальше", — сказал Осимхен в интервью CBS Sports.

Напомним, что нигерийский форвард является целью для многих клубов, также и Наполи хотел бы сохранить Виктора в клубе. Трансфермаркт оценивает игрока в 110 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Бавария настаивает на трансфере Триппьера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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