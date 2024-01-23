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Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его

Англичанин рассказал, кто изначально должен быть прийти в клуб.
Сегодня, 21:51
Роналду перешел в МЮ / Getty Images
Роналду перешел в МЮ / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал, как свое время клуб подписал Криштиану Роналду.

"Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом".

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"Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочел уйти из ПСЖ в Барселону. Тренер был абсолютно опустошен. Затем во время турне он посетил стадион Спортинга, где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история", – заявил Фердинанд в подкасте The Obi One.

Напомним, Роналду перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2003-го года за 12 млн фунтов.

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