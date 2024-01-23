Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его

Англичанин рассказал, кто изначально должен быть прийти в клуб.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал, как свое время клуб подписал Криштиану Роналду.

"Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом".

Читай также: Защитник Манчестер Юнайтед может перейти в клуб Роналду

"Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочел уйти из ПСЖ в Барселону. Тренер был абсолютно опустошен. Затем во время турне он посетил стадион Спортинга, где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история", – заявил Фердинанд в подкасте The Obi One.

Напомним, Роналду перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2003-го года за 12 млн фунтов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!