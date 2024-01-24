Манчестер Юнайтед готов предложить новый контракт игроку, которого почти продали летом

Манчестер Юнайтед планирует предложить новый контракт Скотту Мактоминею, пишет teamtalk.

Напомним, что летом пролузащитник был близок к переходу в Вест Хэм, но МЮ отказался продавать его вместе с Харри Магуайром.

В итоге в первой половине сезона Скотт отличился шестью голами, часть из которых принесли Юнайтед важные очки. Потому теперь руководство клуба хочет продлить с ним контракт.

Тем более, что это укладывается в идею Рэтклиффа создать команду вокруг британских игроков. Однако есть одна сложность.

Прежде, чем подписывать новое соглашение, Мактоминей хочет получить гарантии игрового времени. Хавбек не хочет сидеть на лавке, когда к нему есть определенный интерес со стороны других клубов.

Ранее также сообщалось, что Марсиаль, вероятно, больше не сыграет за МЮ.

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