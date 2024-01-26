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Вест Хэм оформил аренду опорного хавбека

Кэлвин Филлипс будет выступать за лондонский клуб до конца сезона.
Сегодня, 11:27
Кэлвин Филлипс / Getty Images
Кэлвин Филлипс / Getty Images

Кэлвин Филлипс официально присоединился к Вест Хэму.

Английский хавбек проведет в аренде вторую половину сезона, выступая за "молотобойцев" под 11-м номером.

Лондонский клуб взял на себя все обязательства по зарплате игрока, а также выплатил некую сумму Сити за аренду. Опция выкупа в соглашении не предусмотрена.

Напомним, что Филлипс перешел в Сити из Лидса за 49 млн фунтов, однако в текущем сезоне провел на поле всего 318 минут.

Ранее также сообщалось, что МЮ не сможет позволить себе в январе даже аренду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм

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