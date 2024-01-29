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Вест Хэм согласовал условия личного контракта с Жотой

Теперь игрок надеется, что клубы смогут договориться о его возвращении на Туманный Альбион.
Сегодня, 13:00
Жота / Getty Images
Жота / Getty Images

Вест Хэм собирается серьезно усилиться перед второй частью сезона-2023/24.

Как сообщает журналист FootMercato Санти Ауна, "молотобойцы" согласовали условия личного контракта с вингером Аль-Иттихада Жотой.

При этом также отмечается, что клубы провели позитивные переговоры. Ожидается, что в ближайшее время они договорятся о трансфере 24-летнего португальца.

Пока что Жота ждет разрешения от саудовского клуба на полет в Англию для прохождения медобследования.

Стоит отметить, что Жота перешел в Аль-Иттихад прошлым летом. За его трансфер саудовцы заплатили Селтику 29,1 миллиона евро.

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В нынешнем сезоне португалец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами, сыграв в сумме 517 минут.

Напомним, что несколькими днями ранее Вест Хэм оформил аренду полузащитника Манчестер Сити и сборной Англии Калвина Филлипса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жота Вест Хэм Аль-Иттихад

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