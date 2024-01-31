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Ювентус арендовал аргентинского хавбека

Карлос Алькарас перебрался в Ювентус.
Сегодня, 21:53
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Итальянский Ювентус усилил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба "зебр", в клуб перебрался аргентинский хавбек Карлос "Чарли" Алькарас из Саутгемптона. Переход оформлен на правах аренды за 3,7 млн евро + 1,5 млн евро.

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У туринского коллектива также будет опция выкупа 21-летнего футболиста за 49,5 млн евро.

В первой половине за "святых" Карлос провел 26 матчей, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус саутгемптон

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