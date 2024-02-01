Хетафе - Реал 0:2: обзор матча и результат игры 01.02.2024

В четверг, 1 февраля, в рамках перенесенного 20-го тура Ла Лиги Хетафе принимал Реал. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал форвард мадридцев Хоселу. Испанец вышел в старте и отличился дублем.

Отметим, украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел на поле все 90 минут, совершив два сейва.

Таким образом после 22 туров Реал поднялся на первую строчку, обойдя Жирону Довбика и Цыганкова на два очка.

Статистика матча Хетафе - Реал 20-го тура Ла Лиги

Хетафе - Реал 0:2

Голы: Хоселу, 14, 56

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 9 - 16

Удары в створ: 2 - 9

Фолы: 16 - 5

Угловые: 1 - 6

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