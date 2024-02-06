Клуб Серии Б подписал украинского форварда

Итальянская Сампдория подписала перспективного украинца.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, генуэзцы получили разрешение от ФИФА на регистрацию 16-летнего форварда Владислава Яворского, который ранее занимался в футбольной академии Прикарпатья.

Читай также: Легенда Арсенала назначен тренером клуба Серии Б

Яворский будет выступать за молодежную команду Сампдории, которая занимает 14 место в своей группе чемпионата Италии до 19 лет.

Отметим, что взрослая команда "блучеркьяти" также идет на 14 позиции во втором итальянском дивизионе. Ее тренером является бывший легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло, который возглавил коллектив в начале нынешнего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!