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Клуб Серии Б подписал украинского форварда

Владислав Яворский будет защищать цвета Сампдории.
Сегодня, 17:33
Владислав Яворский
Владислав Яворский

Итальянская Сампдория подписала перспективного украинца.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, генуэзцы получили разрешение от ФИФА на регистрацию 16-летнего форварда Владислава Яворского, который ранее занимался в футбольной академии Прикарпатья.

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Яворский будет выступать за молодежную команду Сампдории, которая занимает 14 место в своей группе чемпионата Италии до 19 лет.

Отметим, что взрослая команда "блучеркьяти" также идет на 14 позиции во втором итальянском дивизионе. Ее тренером является бывший легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло, который возглавил коллектив в начале нынешнего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина сампдория Серия Б

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