Забарный вошел в топ лучших игроков АПЛ по одному из статистических показателей

Украинец Илья Забарный вошел в топ-10 лучших игроков английского чемпионата по скорости.

Как сообщает BBC, центрбек Борнмута занял 8 место среди самых быстрых футболистов АПЛ этого сезона. Опередил наш соотечественник колумбийца Луиса Диаса из Ливерпуля и воспитанника Ман Юнайтед Тахита Чонга, который сейчас играет за Лутон.

Забарный разогнался до 36,6 км/ч в матче против Кристал Пэлас на выезде, который состоялся 6 декабря прошлого года, и в котором "вишни" победили 0:2.

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Отметим, что лидером рейтинга стал нидерландский защитник Микки ван де Вен, разогнавшийся в одном из матчей Тоттенхэма до 37,38 км/ч.

Также надо сказать, что Михаил Мудрик, которого мы больше привыкли видеть в таких рейтингах, в этот топ не попал вовсе.

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