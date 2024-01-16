"Хочу увидеть весь мир вместе с тобой": Возлюбленная Забарного похвасталась новыми совместными фото с футболистом

Украинец с женой отдыхают на каникулах.

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный отправился на отдых в Италию.

Футболист вместе со своей женой Ангелиной решили посетить Рим во время перерыва в АПЛ, ввиду чего пара смогла провести в городе несколько дней.

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Возлюбленная Ильи опубликовала в соцсетях сразу несколько фото с каникул, оставив крайне романтичную подпись: "Хочу увидеть весь мир вместе с тобой".

Забарний з дружиною / instagram.com/angelinarr_

Забарний з дружиною / instagram.com/angelinarr_

Забарний з дружиною / instagram.com/angelinarr_

Забарний з дружиною / instagram.com/angelinarr_

Напомним, в текущем сезоне на счету Забарного 20 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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