Одноклубник Забарного - игрок месяца в АПЛ

АПЛ определилась с обладателем награды игрока месяца по итогам прошедшего месяца.

Как сообщает пресс-служба лиги, звание лучшего в декабре заслужил получить форвард Борнмута Доминик Соланке.

В минувшем месяце форвард оформил 6 голов в 6 матчах чемпионата Англии.

Стоит сказать, что Соланке впервые в своей карьере становится игроком месяца в элитном дивизионе.

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