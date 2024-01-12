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Одноклубник Забарного - игрок месяца в АПЛ

Доминик Соланке провел впечатляющий декабрь.
Сегодня, 13:18
Доминик Соланке / Getty Images
Доминик Соланке / Getty Images

АПЛ определилась с обладателем награды игрока месяца по итогам прошедшего месяца.

Как сообщает пресс-служба лиги, звание лучшего в декабре заслужил получить форвард Борнмута Доминик Соланке.

В минувшем месяце форвард оформил 6 голов в 6 матчах чемпионата Англии.

Стоит сказать, что Соланке впервые в своей карьере становится игроком месяца в элитном дивизионе.

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