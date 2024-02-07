Защитник Боруссии перебрался в турецкий клуб

Тома Менье решил продолжить карьеру в турецкой Суперлиги.

Трабзонспор объявил о подписании бельгийца в качестве свободного агента. У Менье истекал контракт со "шмелями" летом, но стороны договорились об обоюдном расторжении уже сейчас.

Таким образом дортмундцы хотят сэкономиться на зарплатах, чтобы иметь летом больше опцией на трансферном рынке.

Менье получил от турецкого клуба контракт на полтора года, защитник заработает за этот период более двух млн евро. Кроме того Тома получил полмиллиона в качестве подписного бонуса.

Ранее также сообщалось, что игрок сборной Украины перебрался в Словакию.

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