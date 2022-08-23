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Футбол

Барселона и Боруссия Дортмунд могут совершить обмен футболистов

Каталонцы хотят подписать Менье.
Вчера, 21:15
Тома Менье / Getty Images
Тома Менье / Getty Images
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Барселона работает над трансфером фулбека Боруссии Дортмунд Тома Менье. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонцы хотят подписать защитника "шмелей", но немецкая команда не хочет его продавать, поскольку замену будет найти сложно. Дортмундский клуб требовал за трансфер 15 миллионов евро, а такие условия не устраивают "сине-гранатовых".

Сейчас Барселона предложила Боруссии обменять Серджиньо Деста на Тома Менье. Дортмундцы еще не ответили на данное предложение.

Ранее сообщалось, что Челси сделал Барселоне официальное предложение по Обамеянгу.

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