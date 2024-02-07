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Барселона интересуется лидером середняка АПЛ

Каталонцы могут отдать своего воспитанника в обмен.
Сегодня, 19:28
Каору Митома / Getty Images
Каору Митома / Getty Images

Каталонская Барселона намерена усилить атаку летом.

Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовые" интересуются вингером английского Брайтона Каору Митомой. Известно, что рассматривается обмен на Ансу Фати, который сейчас на правах аренды также выступает за "чаек".

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Отметим, что 26-летний Каору оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро в то время, как 21-летний Ансу в 30 млн евро.

Что касается статистики обоих игроков, то Митома провел 24 матча, забив 3 гола и отдав 6 ассистов, а на счету Фати 21 игра, где он забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Каору Митома

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