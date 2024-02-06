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Президент Барселоны определился с тренером, которого хочет видеть во главе команды

Лапорте нужен только Юрген Клопп.
Вчера, 21:51
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта нацелен на приглашение Юргена Клоппа в качестве тренера. Об этом сообщает издание As.

Несмотря на заявления самого специалиста о желании взять перерыв после ухода из Ливерпуля, каталонцы не собираются так просто отходить от данной возможности.

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Лапорта рассматривает также Пепа Гвардиолу, но этот вариант считается крайне маловероятным.

Напомним, нынешний главный тренер Барселоны Хави покинет свой пост по окончании сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Юрген Клопп Жоан Лапорта

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