Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера

Каталонская Барселона нашла еще одного кандидата на замену Хави.

Как сообщает издание Sport, руководство клуба рассматривает назначение Антонио Конте. Боссов испанского гранда не беспокоит то, что стиль игры итальянского специалиста не соответствует философии клуба.

Среди других кандидатов также Тьяго Мотта из Болоньи, Юрген Клопп, который покинет Ливерпуль после этого сезона и Ханси Флик, ранее возглавлявший сборную Германии.

Отметим, что ранее сообщалось, что Конте должен возглавить Милан со следующего сезона.

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