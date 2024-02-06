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Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера

Антонио Конте рассматривается руководством каталонцев.
Сегодня, 19:08
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Каталонская Барселона нашла еще одного кандидата на замену Хави.

Как сообщает издание Sport, руководство клуба рассматривает назначение Антонио Конте. Боссов испанского гранда не беспокоит то, что стиль игры итальянского специалиста не соответствует философии клуба.

Среди других кандидатов также Тьяго Мотта из Болоньи, Юрген Клопп, который покинет Ливерпуль после этого сезона и Ханси Флик, ранее возглавлявший сборную Германии.

Отметим, что ранее сообщалось, что Конте должен возглавить Милан со следующего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Антонио Конте

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