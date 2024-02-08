Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания

Португальский функционер убрал из шорт-листа двух наставников.

Спортивный директор Барселоны Деку высказался о приглашении в клуб Жозе Моуринью и Тиаго Мотту.

"Моуринью – мой друг, но мы давно не общались".

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"Тиаго Мотта? Я видел не так много матчей Болоньи, поскольку часто в разъездах, слежу за другими командами. У него отлично получается, но мы не рассматриваем его", – сказал Деку в интервью Esport3.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Барселону по собственному желанию покинет нынешний главный тренер Хави.

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