iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания

Португальский функционер убрал из шорт-листа двух наставников.
Сегодня, 11:18
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку высказался о приглашении в клуб Жозе Моуринью и Тиаго Мотту.

"Моуринью – мой друг, но мы давно не общались".

Читай также: Клопп не возглавит Барселону этим летом

"Тиаго Мотта? Я видел не так много матчей Болоньи, поскольку часто в разъездах, слежу за другими командами. У него отлично получается, но мы не рассматриваем его", – сказал Деку в интервью Esport3.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Барселону по собственному желанию покинет нынешний главный тренер Хави.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Деку

Статьи по теме

Клопп не возглавит Барселону этим летом Клопп не возглавит Барселону этим летом
Барселона интересуется лидером середняка АПЛ Барселона интересуется лидером середняка АПЛ
RFEF оставила удаление Роке в силе, Барселона подаст еще одну апелляцию RFEF оставила удаление Роке в силе, Барселона подаст еще одну апелляцию
Бывший игрок Кливленда и Миннесоты подписал контракт с Барселоной Бывший игрок Кливленда и Миннесоты подписал контракт с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Чехии смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Бокс11:32
"Ничего не получится": Битый Усиком экс-чемпион сделал прогноз на его поединок с Фьюри
Европа11:18
Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания
Бокс10:58
Усик показал, как готовится справляться с ударами Фьюри по корпусу
ММА10:49
Президент UFC назвал новую дату поединка Макгрегор - Чендлер
Олимпийские виды10:25
Чемпионат мира по водным видам спорта: сборная Украины вышла в финал произвольной программы в акробатическом плавании
Европа10:19
Защитник ПСЖ высказался касаемо будущего Мбаппе в клубе
Бокс09:58
Беринчик - Наваррете: стало известно, где и когда боксеры подерутся за вакантный титул
Европа09:50
Джорджина с младшим сыном Роналду попрыгала на батуте
Европа09:20
Клопп не возглавит Барселону этим летом
Европа09:15
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK