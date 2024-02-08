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Клопп не возглавит Барселону этим летом

Немецкий специалист проведет ближайший год без футбола.
Сегодня, 09:20
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Юрген Клопп отклонил предложение возглавить Барселону. Об этом сообщает издание Catalunya Ràdio.

После ухода с поста главного тренера Ливерпуля по окончании сезона, немецкий специалист решил взять год отдыха, отказавшись от возможности работать в каталонском клубе.

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Президент Барселоны Жоан Лапорта мечтал о назначении Клоппа, однако его решение неизменно.

Напомним, Хави по окончании этого сезона по собственному желанию покинет клуб. Имя нового тренера пока неизвестно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Юрген Клопп

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