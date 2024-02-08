Деку: Работа Хави в Барселоне недооценена

Спортивный директор Барселоны Деку высказался о работе Хави в клубе.

"Кандидатура нового тренера будет согласована с президентом. Это будет специалист с характеристиками, подобными Хави, который адаптируется к ситуации в клубе, к молодым игрокам, с которыми придется работать, к тому, что в следующем сезоне не будет крупных подписаний. Мы все еще перевариваем уход Хави, новый тренер еще не обсуждался.

Работа Хави была недооценена. Я ставлю ему 10 баллов. Он выиграл Ла Лигу в прошлом сезоне".

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"Все выглядит так, будто Реал уже выиграл лигу, в январе мы уже говорим про конец сезона. Можно сказать, что мы сыграли хорошо или плохо, но нельзя назвать текущую ситуацию катастрофой, ничего еще не решено. В некоторые моменты мы не соответствовали необходимому уровню", – сказал Деку в интервью Esport3.

Напомним, после 23-х туров Ла Лиги Барселона занимает третье место, набрав 50 очков.

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