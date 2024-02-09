ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт

Парижский клуб все еще хочет сохранить свою звезду.

ПСЖ не оставляет надежд сохранить Килиана Мбаппе, пишет El Chiringuito TV.

Переговоры француза с Реалом продвигаются довольно медленно, потому ПСЖ решил использовать свой последний шанс.

Клуб предложил Килиану двухлетний контракт, в течение которого он сможет заработать 160 млн евро. По 80 млн за сезон.

Тем не менее форвард все еще склоняется к переходу в Реал, однако хочет получить контракт не меньше, чем у Винисиуса или Беллингема.

Если же "сливочные" решат, что Мбаппе не стоит таких денег, тогда француз может принять предложение своего текущего клуба.

Ранее также сообщалось, что лидер Барселоны готов покинуть клуб.

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