Наполи хочет усилить линию атаки бывшим форвардом Баварии

Форвард Болоньи Джошуа Зиркзе привлек внимание Наполи. Об этом сообщает Repubblica.

Президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис уже провел встречу с руководством Болоньи с целью подготовки к потенциальному трансферу.

Читай также: Президент Наполи хочет видеть у руля команды тренера Милана

Стоимость Зиркзе оценивается в 50 миллионов евро, однако летом у Наполи должно быть достаточно средств, поскольку ожидается продажа Виктора Осимхена.

В текущем сезоне на счету 22-летнего нидерландца 8 голов и 3 ассиста в 21 матче Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!