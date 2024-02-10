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Наполи хочет усилить линию атаки бывшим форвардом Баварии

Неаполитанцам нужен Зиркзе.
Сегодня, 14:20
Джошуа Зиркзе / Getty Images
Джошуа Зиркзе / Getty Images

Форвард Болоньи Джошуа Зиркзе привлек внимание Наполи. Об этом сообщает Repubblica.

Президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис уже провел встречу с руководством Болоньи с целью подготовки к потенциальному трансферу.

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Стоимость Зиркзе оценивается в 50 миллионов евро, однако летом у Наполи должно быть достаточно средств, поскольку ожидается продажа Виктора Осимхена.

В текущем сезоне на счету 22-летнего нидерландца 8 голов и 3 ассиста в 21 матче Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи болонья

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