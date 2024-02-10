Перес: Реал - самая требовательная спортивная организация мира

Президент мадридского Реала Флорентино Перес высказался о главных ценностях клуба.

По словам функционера, столичный гранд убежден, что побеждать в спорте нужно исключительно честным путем.

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"Мадридский Реал -- это самая требовательная спортивная организация, которая убеждена, что честная игра -- это путь к победе. Вот почему сегодня мы хотим продемонстрировать приверженность и уважение, которые клуб испытывает к вам.

Вручая эти награды, я знаю, что вы никогда этого не забудете, и поэтому горжусь тем, что разделяю так много мечтаний. Без вас ничего нельзя было бы построить. Благодаря вам мы преодолеваем невозможные испытания", - сказал Флорентино на церемонии вручения наград сосьос "сливочных".

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