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Реал - Жирона: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании 10.02.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 12:56
Реал - Жирона / Getty Images
Реал - Жирона / Getty Images

В субботу, 10 февраля, Реал на своем поле примет Жирону в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

В предыдущем поединке каталонская команда, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик, сыграла вничью с Реал Сосьедадом (0:0), а мадридцы разошлись миром с Атлетико (1:1).

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Матч Реал - Жирона состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Жирона

Трансляция поединка чемпионата Испании между Реалом и Жироной будет доступна в этой новости 10 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 19:15 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на Megogo.

В турнирной таблице чемпионата Реал идет на первом месте, опережая Жирону на два балла.

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