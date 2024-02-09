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Довбик - в заявке на матч против Реала

Виктор Цыганков также сможет сыграть.
Сегодня, 14:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Испанская Жирона опубликовала заявку на завтрашний поединок против Реала.

Пресс-служба клуба, в частности, развеяла сомнения относительно возможного участия Артема Довбика в матче, подтвердив его доступность для игры против мадридского гранда. Также в заявку попал и другой украинский легионер каталонцев Виктор Цыганков.

Отметим, что игра между двумя текущими лидерами испанского элитного дивизиона состоится в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти высказался о том, кто из вратарей Реала сыграет против Жироны.

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