Анчелотти - о Кепе и Лунине: Никто из них не заслуживает сидеть на скамейке

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти в очередной раз был вынужден поднять вратарский вопрос на своей пресс-конференции.

По словам итальянца, проблема с выбором голкипера возникла после того, как Андрей Лунин великолепно себя проявил во время того, как Кепа Аррисабалага был травмирован.

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"Этот вратарский вопрос возник в отсутствие Кепы, когда он травмировался в ноябре - мы увидели Лунина в действии, он вносил свой вклад.

Трудно выбирать, кто будет играть. Никто не заслуживает быть в запасе. Это сложно", - сказал Анчелотти.

Отметим, что завтра, 10 декабря, Реал сыграет против Жироны. Матч состоится в 19:30 по Киеву.

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