Лунин рассказал, кто из футболистов является его кумиром
Украинец выделил двух легенд мадридского Реала.
Украинский вратарь Андрей Лунин сказал на кого из футболистов он равняется.
По словам Лунина, в плане профессионализма и голкиперского мастерства его кумирами являются две легенды мадридского Реала.
"В профессионализме я равняюсь на Криштиану Роналду, во вратарском деле - на Икера Касильяса", - заявил Андрей в интервью El Chiringuito.
Напомним, ранее украинец заявил, что хочет остаться в Реале.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!