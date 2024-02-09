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Лунин рассказал, кто из футболистов является его кумиром

Украинец выделил двух легенд мадридского Реала.
Сегодня, 09:26
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский вратарь Андрей Лунин сказал на кого из футболистов он равняется.

По словам Лунина, в плане профессионализма и голкиперского мастерства его кумирами являются две легенды мадридского Реала.

"В профессионализме я равняюсь на Криштиану Роналду, во вратарском деле - на Икера Касильяса", - заявил Андрей в интервью El Chiringuito.

Напомним, ранее украинец заявил, что хочет остаться в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Икер Касильяс Андрей Лунин

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