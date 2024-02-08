Лунин выступил с заявлением касаемо своего будущего в Реале

Голкипер Реала Андрей Лунин высказался касаемо своего будущего в клубе.

"У меня контракт до 2025 года, но я не знаю, что будет. Но, конечно, я хочу остаться".

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"Это что-то невероятное, когда Сантьяго Бернабеу скандирует твое имя. Для парня как я, из города с 30 000 жителей – это что-то из другого мира. Я никогда этого не представлял", – приводит слова Лунина El Chiringuito TV.

Напомним, в текущем сезоне на счету украинца 15 матчей за Реал во всех турнирах, в которых 6 он отстоял на "ноль".

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