Северомакедонский клуб арендовал легионера Динамо

Легионер киевского Динамо Решат Рамадани временно покинул клуб.

Как сообщает пресс-служба клуба, северомакедонский хавбек вернулся в родную Шкендию. Клуб арендовал игрока до завершения текущего сезона.

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Отмечается, что у северомакедонского коллектива не будет опции выкупа местного 20-летнего футболиста.

Стоит сказать, что Рамадани перешел в Динамо из той же Шкендии в марте 2023 года за 250 тысяч евро. За "бело-синих" Решат провел 4 матча во всех турнирах.

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