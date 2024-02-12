В Барселоне высказались по поводу слухов о приглашении тренера Спортинга
Спортивный директор Барселоны Деку ответил на слухи о возможном приглашении тренера Спортинга.
"К настоящему моменту все гипотезы озвучили. Но какой португальский тренер? Сколько португальских тренеров готово к тяжести и ответственности заботы о Барселоне. Тем более об этой Барселоне со всеми трудностями, которые она испытывает".
Читай также: Де Йонг затягивает с ответом Барселоне по новому контракту
"Знаю, Рубен Аморим хорошо работает в Спортинге, кроме того, он играет в стиле, похожем на наш. Но у него тоже очень мало опыта", – сказал Деку в интервью SOL.
Напомним, Спортинг находится на втором месте в чемпионате Португалии, уступая лидирующей Бенфике лишь в разнице голов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!