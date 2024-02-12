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В Барселоне высказались по поводу слухов о приглашении тренера Спортинга

Каталонцы все еще находятся в поисках нового наставника.
Сегодня, 18:21
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку ответил на слухи о возможном приглашении тренера Спортинга.

"К настоящему моменту все гипотезы озвучили. Но какой португальский тренер? Сколько португальских тренеров готово к тяжести и ответственности заботы о Барселоне. Тем более об этой Барселоне со всеми трудностями, которые она испытывает".

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"Знаю, Рубен Аморим хорошо работает в Спортинге, кроме того, он играет в стиле, похожем на наш. Но у него тоже очень мало опыта", – сказал Деку в интервью SOL.

Напомним, Спортинг находится на втором месте в чемпионате Португалии, уступая лидирующей Бенфике лишь в разнице голов. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона спортинг Деку

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