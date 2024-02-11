Де Йонг затягивает с ответом Барселоне по новому контракту

Клуб надеется, что игрок будет честен с ними.

Уже три месяца Барселона ожидает ответ от Френки де Йонга, пишет Mundo Deportivo.

Еще осенью клуб сделал хавбеку предложение продлить текущее соглашение до 2029 года без снижения зарплаты. Но игрок до сих пор не ответил.

Текущий контракт нидерландца заканчивается в 2026 году, потому каталонцы хотят продлить его сейчас, чтобы в следующем году не занимать более слабую позицию на переговорах.

В клубе удивлены тем фактом, что Френки затягивает процесс, и надеяться на его честность. Игрок все еще прямо не сказал руководству, что хочет уйти.

Ранее сообщалось, что за полузащитником уже выстроилась очередь, включая даже Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!