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Бензема исключили из заявки на азиатскую Лигу Чемпионов

Француз не входит в планы Аль-Иттихада.
Вчера, 23:05
Кариєм / Getty Images
Кариєм / Getty Images

В рамках плей-офф Лиги чемпионов саудовский Аль-Иттихад сыграет с узбекским Навбахором.

В этом матче, как и в других в главном клубном турнире Азии, за "всемирный клуб" не сыграет Карим Бензема. Форвард был исключен из заявки на турнир.

Сообщается, что это решение было принято в связи со строгими правилами заявки, которые действуют в соревнованиях и позволяют регистрировать лишь 5 иностранцев и поведением француза во время зимнего трансферного окна.

В заявку коллектива Марсело Гальярдо из иностранцев попали египтянин Ахмед Хегази, бразильцы Ромариньо и Фабиньо, француз Нголо Канте и марокканец Абдерразак Хамдалла.

Отметим, что во время зимнего трансферного окна Бензема намеревался покинуть Аль-Иттихад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Карим Бензема

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