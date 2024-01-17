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Бензема хочет уйти из Аль-Иттихада

Карим рассматривает разные варианты продолжения карьеры.
Сегодня, 20:48
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Еще одна звезда мирового футбола может покинуть Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Лоренс Жульен, Карим Бензема намерен уйти из Аль-Иттихада после всего шести месяцев пребывания в клубе.

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У Бензема есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Англии. В частности, отмечается, что Карим может стать одноклубником Михаила Мудрика и перейти в Челси. Пока неизвестно будет ли это полноценный трансфер или аренда.

Стоит отметить, что за "желто-черных" форвард провел 20 матчей, забив 12 голов и отдав 5 результативных передач во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось, что хавбек Аль-Иттифака Джордан Хендерсон перейдет в нидерландский гранд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Иттихад

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