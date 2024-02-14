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Конте: Праздновать четвертое место с Тоттенхэмом было странно, для меня это не успех

Итальянец заявил, что он привык побеждать, а не просто радоваться локальному успеху.
Сегодня, 14:57
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Практически год Антонио Конте остается без работы. Он был уволен из Тоттенхэма в марте 2023 года после своей огненной речи в результате ничьей с Саутгемптоном (3:3).

В своем первом сезоне в составе "шпор" 54-летний итальянец привел команду к четвертому месту АПЛ. Однако, в то время как клуб праздновал попадание в Лигу чемпионов, сам тренер не считал это чем-то выдающимся.

"Для меня сейчас невозможно работать с командой только для того, чтобы развлекать. Ты всегда ожидаешь, что ты должен победить", - цитирует Конте The Telegraph.

"Я люблю свое прошлое, но в то же время ожидания от тебя всегда очень высоки, и если ты не выиграешь, ты проиграл. Лучший вариант — развлечь и выиграть. И чтобы отпраздновать это событие, я должен победить. В противном случае остальные ждут, чтобы отпраздновать мою неудачу. Это правда".

Источник: Getty Images

"Для меня праздновать четвертое место и попадание в Лигу чемпионов было действительно странно. В конце финальной игры против Норвича я позвал своих ассистентов и сказал: "Обратите внимание, не привыкайте праздновать место в Лиге чемпионов".

"Я выразился очень ясно. Я сказал, что мы сделали максимум. Переход с девятого на четвертое место, при всех проблемах, с которыми мы столкнулись, был чудом. Но мы не праздновали так, будто это чудо, потому что я привык побеждать".

Напомним, что недавно Антонио Конте опроверг информацию о том, что он провел переговоры с одним из грандов европейского футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Антонио Конте

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