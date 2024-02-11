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Экс-тренер Челси опроверг слухи о контактах с Барселоной

Антонио Конте не намерен работать в каталонском клубе.
Сегодня, 11:00
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте опроверг новости о том, что Барселона с ним связывалась, пишет Mundo Deportivo.

Чуть ране появились слухи о том, что руководство каталонцев готово пойти в ва-банк, пригласив итальянского наставника.

Однако издание, ссылаясь на источники в окружении Конте, опровергло эту информацию.

Антонио не связывался сам с Барселоной, а также не получал от клуба никаких предложений. Напомним, что итальянец сидит без работы с марта 2023 года.

Ранее также сообщалось, что Бавария продолжает верить в Тухеля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте

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