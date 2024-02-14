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Тоттенхэм лидирует в гонке за защитника Бенфики

Однако много зависит от трансфера другого игрока португальского клуба.
Сегодня, 18:22
Морато / Getty Images
Морато / Getty Images

Тоттенхэм ворвался в гонку за центрального защитника Бенфики, пишет teamtalk.

Речь идет о бразильце Морато, который существенно дешевле своего партнера Антониу Силвы.

Летом Морато пытались купить Флухэм и Ноттингем, предлагая за бразильца около 30 млн евро, однако получили отказ.

При этом, сам защитник хотел и все еще хочет играть в Прмеьер-лиге, потому даст добро на переход в Тоттенхэм. Однако есть другая проблема.

Бенфика вряд ли захочет расставаться с обоими центральными защитниками, ведь Силва также может покинуть клуб летом. Потому во многом перпективы Тоттенхэма зависят от того, сумеет ли какой-нибудь клуб заплатить 100 млн за португальца.

Ранее также сообщалось, что в Барселоне могут устроить распродажу своих футболистов.

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