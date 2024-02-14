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В Барселоне задумалась о продаже ключевых футболистов

Каталонцам, видимо, очень нужны деньги.
Сегодня, 15:25
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Барселона готова продать трех футболистов при поступлении выгодных предложений. Об этом сообщил журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV.

Каталонский клуб рассматривает возможность продажи Ансу Фати, выступающего за Брайтон на правах аренды, а также Роберта Левандовски и Рональда Араухо.

По данным источника, клубу срочно нужны деньги доя погашения долгов, поэтому "сине-гранатовые" готовы идти на крайние меры.

Ранее сообщалось, что Барселона может расстаться с одним из игроков обороны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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