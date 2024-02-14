Перебор защитников: Барселона может расстаться с одним из игроков обороны

Барселона готова расстаться с Жюлем Кунде летом из-за избытка центральных защитников. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В клубе считают, что в текущем составе слишком много игроков на этой позиции, включая Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена, Жюля Кунде, Иниго Мартинеса и Пау Кубарси, также Эрик Гарсия выступает за Жирону на правах аренды.

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Из-за этого возможно, что летом клуб расстанется с одним из центральных защитников. Кунде, который часто играет на правом фланге обороны и не удовлетворен своим положением, может быть продан.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза один гол и один ассист в 21-м матче Ла Лиги.

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