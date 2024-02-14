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Барселона повесила ценник на одного из своих лидеров

Каталонцы хотят выручить за Де Йонга солидную сумму.
Сегодня, 10:50
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

В Барселоне решили, что в случае ухода хавбека Френки де Йонга этим летом, клуб запросит около 100 млн евро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы предложили 26-летнему футболисту продление контракта до 2029 года без снижения зарплаты, но пока не получили ответа.

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Если игрок откажется от пролонгации соглашения, его продадут этим летом. Клуб считает ценник в 100 млн весьма адекватным, учитывая последние трансферы других игроков.

В Барселоне уверены, что на де Йонга будет спрос, особенно в АПЛ, если он откажется от продления контракта.

В текущем сезоне на счету нидерландца один гол в 16-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

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