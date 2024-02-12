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Хави может досрочно покинуть Барселону

Неудача в еврокубках решит судьбу испанского специалиста.
Сегодня, 18:51
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Успех в Лиге Чемпионов решит судьбу Хави в Барселоне. Об этом сообщает издание As.

Руководство каталонцев подвергает сомнению дальнейшее пребывание испанца в клубе, особенно если не будут достигнуты цели в Лиге Чемпионов.

Президент Барселоны Жоан Лапорта начинает сомневаться в текущей стратегии, а ближайшее окружение советует рассмотреть вопрос об изменении тренерского состава до завершения сезона.

Читай также: Деку: Работа Хави в Барселоне недооценена

Спортивный директор Деку также выразил недовольство работой Хави. Судьбоносными станут матчи против Наполи в 1/8 финала, по результатам которых испанский тренер может быть уволен досрочно, чтобы не создавать дополнительных проблем клубу.

Несмотря на это, сам Хави уверен в своих силах и надеется на успех в матчах с неаполитанцами.

Напомним, первая игра каталонцев против Наполи состоится 21 февраля, а ответный матч запланирован на 12 марта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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