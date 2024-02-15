Моуринью назвал залог успеха при работе с Роналду

Бывший тренер Реала Жозе Моуринью поделился впечатлениями после работы с форвардом Криштиану Роналду.

"Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное – чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя.

Реал был переходным периодом для него. Для всех он был вингером – левым вингером, правым вингером, дриблером, обыгрывающим других. Однако в Реале он стал в большей степени бомбардиром, которым был до конца карьеры".

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"На самом деле, вероятно, первый раз, когда он сыграл большой матч в качестве нападающего – игра с Барселоной в финале Кубка, где он забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время.

Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером. Мотивацию ему давать не нужно. Амбиции – тоже. Технику – не нужно. Внесите несколько тактических корректировок, и пусть парень будет счастлив", – сказал португалец в интервью TuttomercatoWeb.

Напомним, Моуринью проработал в Реале три года, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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