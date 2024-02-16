В Барселоне не намерены продавать Гави ни при каких обстоятельствах

Барселона не намерена продавать Гави ни в ПСЖ, ни куда-либо еще, пишет Marca.

Недавно появились слухи, что французский клуб хотел бы подписать хавбека каталонцев, однако в клубе уверены, что не продадут Гави ни при каких условиях.

Кроме того, клубы даже не контактировали по этому поводу. Руководство Барселоны даже не считает слухи серьезными.

В клубе видят в Гави одного из ключевых игроков команды и даже будущего капитана. Да и сам игрок будто бы полностью предан клубу.

Ранее также сообщалось, что Валенсия хочет выкупить контракт Яремчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!