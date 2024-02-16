iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Барселоне не намерены продавать Гави ни при каких обстоятельствах

Интерес со стороны ПСЖ в клубе считают несерьезным.
Сегодня, 13:55
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Барселона не намерена продавать Гави ни в ПСЖ, ни куда-либо еще, пишет Marca.

Недавно появились слухи, что французский клуб хотел бы подписать хавбека каталонцев, однако в клубе уверены, что не продадут Гави ни при каких условиях.

Кроме того, клубы даже не контактировали по этому поводу. Руководство Барселоны даже не считает слухи серьезными. 

В клубе видят в Гави одного из ключевых игроков команды и даже будущего капитана. Да и сам игрок будто бы полностью предан клубу.

Ранее также сообщалось, что Валенсия хочет выкупить контракт Яремчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гави

Статьи по теме

Благодаря Гави: Барселона сможет без проблем зарегистрировать единственного новичка Благодаря Гави: Барселона сможет без проблем зарегистрировать единственного новичка
Барселона заинтересована в возвращении своего воспитанника Барселона заинтересована в возвращении своего воспитанника
Спортивный директор Барселоны: Нет такого игрока, который сможет заменить Гави Спортивный директор Барселоны: Нет такого игрока, который сможет заменить Гави
Тепло встретили: игроки Барселоны трогательно поддержали Гави после жуткой травмы Тепло встретили: игроки Барселоны трогательно поддержали Гави после жуткой травмы
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров

Последние новости

Европа15:25
Моуринью мог в свое время возглавить топовую европейскую сборную
Теннис15:22
"Вся ваша жизнь - это движение в направлении стойла": Легендарный украинский тенисист прокомментировал смерть навального
Европа15:02
Наставник ПСЖ высказался об уходе Мбаппе
Европа14:56
Интер готов продать Мартинеса за 100 млн евро
Европа14:43
Суарес: Когда я выступал за Ливерпуль за нас никто не хотел играть
Формула 114:22
Росберг: Понимаю Хэмилтона, он решил осуществить детскую мечту
Европа13:59
Экс-игрок Динамо перешел в экзотический чемпионат
Европа13:55
В Барселоне не намерены продавать Гави ни при каких обстоятельствах
Европа13:35
"Почему бы и нет?": Артета высказался о возможности подписания Мбаппе
Европа13:26
Валенсия хочет выкупить контракт Яремчука
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK